Mile 22, Film Terbaru Iko Uwais Rilis di Indonesia 21 Agustus

Jakarta: Mile 22, film laga terbaru Iko Uwais bersama Mark Wahlberg telah melakukan gala premier di AS pada Jumat, 10 Agustus lalu. Film ini akan tayang reguler di bioskop AS mulai 17 Agustus dan di bioskop Singapura serta Yunani mulai sehari sebelumnya.



Sementara itu untuk bioskop Indonesia, menurut perwakilan pihak distributor untuk Indonesia, Mile 22 baru akan dirilis pekan depan pada Selasa, 21 Agustus 2018.

Mile 22 berkisah tentang James Silva (Mark Wahlberg) petugas paramiliter dalam sebuah unit di CIA yang paling tangguh tetapi bekerja diam-diam. Dibantu unit taktis rahasia, James harus menyelundupkan seorang polisi informan penting bernama Li Nor (Iko Uwais), menuju titik penjemputan di bandara sejauh 22 mil.Selain Mark dan Iko, film ini melibatkan pemain Lauren Cohan, Ronda Rousey, John Malkovich, dan Lee Chae-rin. Peter Berg menjadi sutradara dan produser dengan naskah garapan Lea Carpenter. Produksi dilakukan Film 44 dan STX. Selain bermain, Iko juga menjadi salah satu koreografer laga.Film ini menjadi kolaborasi keempat Wahlberg bersama Peter Berg, setelah Lone Survivor (2013), Deepwater Horizon (2016), dan Patriots Day (2016). Pra-produksi dan produksi dilakukan di AS sejak penghujung 2017 lalu.Bagi Iko, ini menjadi film pertama yang dirilis tahun ini. Pada 2017, dia muncul di film laga sci-fi Beyond Skyline. Berikutnya, dia akan muncul di The Night Comes for Us dan Triple Threat. Dia juga akan bermain bersama Dave Bautista dan Kumail Nanjiani dalam film laga komedi Stuber produksi 20th Century Fox.(ELG)