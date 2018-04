Avengers Infinity War Capai Bruto Rp3,9 Triliun

Jakarta: Film superhero Marvel terbaru Avengers: Infinity War telah dirilis di beberapa negara sejak Rabu, 25 April 2018 dan disusul sejumlah negara lain pada Kamis dan Jumat. Dalam kurun waktu tiga hari ini, pemasukan kotornya telah mencapai angka sedikitnya USD284,4 juta atau sekitar Rp3,9 Triliun.



Menurut catatan Box Office Mojo, lebih dari setengahnya hanya berasal dari teritori domestik AS dan Kanada selama sehari pada Jumat, yaitu sebesar USD105,9 juta atau Rp1,4 triliun. Capaian komersial ini membuat Infinity War menjadi film ketiga sepanjang masa di AS-Kanada yang meraih lebih dari USD100 juta pada hari pertama.

Posisi pertama ditempati oleh Star Wars: The Force Awakens dengan USD119 juta dan posisi ketiga oleh Star Wars: The Last Jedi dengan USD104 juta. Keduanya juga sama-sama berasal dari Walt Disney.Bruto hari pertama ini sendiri sudah melampaui bruto akhir pekan dari sebagian film-film dari waralaba Marvel Cinematic Universe, seperti Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, dan Captain America: The Winter Soldier. Secara keseluruhan, posisi pertama dalam waralaba ini ditempati oleh Black Panther dengan bruto USD684,9 juta.Untuk pasar internasional selain AS-Kanada, pemasukan kotor atau brutonya mencapai USD178,5 juta atau Rp2,47 Triliun hingga Jumat. Ini termasuk pasar Indonesia dan Singapura yang memutar filmnya sejak Rabu, serta Kamboja dan Arab Saudi yang memutar sejak Kamis.Infinity War adalah film ke-19 MCU dan sekaligus film ketiga dalam seri Avengers. Anthony Russo dan Joe Russo menjadi sutradara dengan naskah garapan Stephen McFeely dan Christopher Markus. Film sci-fi superhero ini berkisah tentang bos penjahat yang sedang mengumpulkan enam batu gaib demi menguasai semesta.(ELG)