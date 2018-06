Festival Film Iran 2018 Soroti Tema Kekeluargaan

Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia kembali mengadakan Festival Film Iran selama tiga hari di Jakarta. Mereka menayangkan tiga film bertema keluarga yang dinilai mampu mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma kehidupan.



Festival film ini menjadi bagian dari Pekan Budaya Iran yang berlangsung pada 20-30 Juni 2018. Rencananya acara ini menjadi agenda tahunan Kedubes Iran di Indonesia. Sebelumnya, mereka pernah mengadakan kegiatan serupa dua kali, tetapi kemudian absen selama empat hingga lima tahun terakhir.

Menurut Dubes Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi, mereka sebenarnya telah menyiapkan lima film Iran untuk ditayangkan secara gratis. Namun Plaza Indonesia sebagai rekan penyedia lokasi baru bisa menyediakan slot tiga jadwal penayangan film di bioskop XXI."Sebenarnya kami siapkan lima film, tetapi karena tempat terbatas, jadi harus tiga film ini. Kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Plaza Indonesia untuk slot waktu yang tersedia," kata Valiollah kepada Medcom.id lewat penerjemah Ali di Plaza Indonesia, Selasa petang, 26 Juni 2018."Bagaimana pun, jika kami adakan pekan budaya di mana ada film di dalamnya, minimal lima sampai enam film," imbuhnya.Tiga film yang ditayangkan adalah Bodyguard (2016) garapan sutradara Ebrahim Hatamikia, Crazy Rook atau Crazy Castle (2015) garapan sutradara Abdolhassan Davoudi, serta Where Are My Shoes (2016) garapan sutradara Keyiumars Pourahma."Film ini berkenaan langsung dengan kehidupan masyarakat di mana film-film ini mempromosikan nilai kemanusiaan, norma kemanusiaan, dan nilai kehidupan. Film-film ini berhubungan dengan pentingnya pertokohan di keluarga," ungkap Valiollah.Ketiga film ditayangkan urut selama tiga hari pada 26-28 Juni setiap pukul 19.00 WIB di bioskop XXI Plaza Indonesia. Tiket tersedia cuma-cuma dan bisa didapatkan langsung di lokasi.Selain festival film, Pekan Budaya Iran 2018 juga punya acara Pameran Karper dan Kerajinan Iran yang telah dibuka sejak 20 Juni. Pameran di juga berlangsung di Plaza Indonesia hingga 30 Juni mendatang.(ELG)