Pegulat Hulk Hogan Bicara Soal Andre the Giant di Trailer Film Dokumenter Terbaru

New York: HBO telah merilis trailer untuk film dokumenter tentang kisah hidup pegulat dan aktor Prancis Andre Roussimoff atau Andre the Giant. Trailer ini menampilkan cerita dari beberapa sosok, termasuk rekan pegulat Hulk Hogan, aktor-produser Billy Crystal, serta bos World Wrestling Entertainment Vince McMahon.



Andre adalah pria kelahiran Mei 1946 yang mengalami kelainan hormon gigantisme sehingga tubuhnya tumbuh berlebih mencapai lebih dari dua meter dan 200 kg. Pada usia 17, dia pindah ke Paris dan belajar menjadi pegulat profesional.

Ukuran tubuhnya memudahkan Andre untuk menggapai popularitas di tingkat dunia. Pada 1973, dia tampil perdana dalam ajang gulat WWF. Saat berhadapan dengan Hulk Hogan di WrestleMania III 1987, berat Andre mencapai 235 kg dengan tinggi 223 cm."Dia lebih kuat dari kami semua, dia lebih besar dari kami semua. Dia mengontrol tiap orang. Dia orangnya," kata Hogan, 64, dalam cuplikan di trailer.Hogan diketahui memiliki berat badan 137 kg dan tinggi 201 cm."Dia melakukan hiburan olahraga sebelum ada hiburan olahraga," imbuh Hogan.Pada 1984, Andre dikontrak untuk bekerja secara semi-ekslusif untuk WWE, yang dulu masih bernama World Wide Wrestling Federation. Bos WWE Vince McMahon Jr, yang meneruskan bisnis sang ayah, memuji sosok Andre. Dia juga menyebut Andre semakin lemah seiring waktu karena kondisi abnormal tersebut."Dari bulan ke bulan, kau bisa melihat Andre jatuh. Ibu semesta, kau telah melakukan hal yang begitu agung di sini," ujar Vince.Andre meninggal dalam usia 46 di sebuah kamar hotel Paris pada Januari 1993. Dia meninggal dalam tidurnya karena gagal jantung kongestif. Kisah hidup Andre telah menginspirasi aktor komedi Billy Crystal untuk membuat film olahraga komedi berjudul My Giant (1998). Billy menjadi penulis, produser, sekaligus aktor."Dia terkenal dalam level berbeda. Secara harfiah, dia benar-benar selebritas terbesar di dunia. Pemahaman dia tentang realita dirinya menjadi semakin intens. Dia tahu dia tak akan hidup lama," ujar Billy dalam trailer HBO.Dokumenter Andre the Giant diproduksi oleh HBO Sports, WWE, dan the Bill Simmons Media Group. Film ini akan dirilis pada 10 April 2018.(ELG)