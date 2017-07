Dunkirk Pimpin Box Office Pekan Ini

Metrotvnews.com, Los Angeles: Dunkirk melesat ke puncak box office Amerika Serikat pada pekan pertama pemutarannya. Didukung ulasan positif, garapan sutradara Christopher Nolan ini meraup USD50,5 juta.



Drama berlatar perang dunia II ini ini menghabiskan biaya sekitar USD100 juta sehingga diharapkan memiliki kesempatan untuk terus meraup banyak antusiasme penonton hingga Agustus.

"Kami benar-benar senang dengan hasil yang luar biasa ini. Di musim panas yang penuh kekecewaan, film ini ternyata di luar ekspektasi," ujar kepala distribusi Warner Bros, Jeff Goldstein seperti dilansir Aceshowbiz.Girls Trip juga melebihi ekspektasi. Film komedi rating R (Restricted) dengan biaya produksi USD20 juta ini berhasil meraih USD30,4 juta. Girls Trip menjadi film komedi live action dengan pembukaan terbesar sepanjang tahun ini.Di posisi ketiga, ada Spider-Man: Homecoming d engan raihan USD22 juta. Menyusul di posisi keempat, War for the Planet of the Apes yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 63,7 persen.Dunkirk (USD50,5 Juta)Girls Trip (USD30,4 Juta)Spider-Man: Homecoming (USD22 Juta)War for the Planet of the Apes (USD20 Juta)Valerian and the City of a Thousand Planets (USD17 Juta)Despicable Me 3 (USD12,7 Juta)Baby Driver (USD6 Juta)The Big Sick (USD5 Juta)Wonder Woman (USD4,6 Juta)Wish Upon (USD2,8 Juta)(DEV)