Margot Robbie Dibidik untuk Perankan Ratu Elizabeth I

Metrotvnews.com, Jakarta: Margot Robbie dikabarkan akan bergabung dalam film yang diangkat dari kisah nyata tentang kehidupan kerajaan Inggris. Proyek film itu akan diberi judul Mary Queen of Scots.



Mary Queen of Scots akan bercerita tentang kejadian upaya Ratu Maria dari Skotlandia untuk merebut tahta sepupunya, Ratu Elizabeth I. Dia kemudian terpaksa meninggalkan Skotlandia dan dipenjara di Inggris. Dia mendapat hukuman karena dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Ratu Elizabeth.



Proyek film Mary Queen of Scots disutradarai Josie Rourke. Selain Margot Robbie, artis lain yang disebut bergabung dalam proyek film ini adalah Saoirse Ronan yang memerankan Mary Stuart.



Belum ada keterangan lebih jelas mengenai proyek film Mary Queen of Scots. Termasuk waktu proses produksi atau jadwal tayang. Namun, mengingat kisah yang diangkatnya, film ini layak untuk dinantikan.



Selain akan terlibat di film Mary Queen of Scots, Margot Robbie disibukkan dengan proyek lain. Dia akan kembali tampil memerankan Harley Quinn di film spinn off dari Suicide Squad, Gotham City Sirens.



Maret kemarin, aktris 26 tahun ini berperan di Marian, film yang didasarkan dari cerita rakyat Robin Hood. Dia juga akan membintangi film Goodbye Christopher Robin dan memerankan Tonya Harding di film biopik, I, Tonya.

(ELG)