George RR Martin Beri Bocoran Terkait Proyek Sempalan Game of Thrones

Proyek Film Sempalan Game of Thrones Ditambah Jadi Lima

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengarang novel A Song of Ice and Fire (ASOIAF) George RR Martin angkat bicara soal proyek film sempalan Game of Thrones (GOT) produksi HBO. George menyatakan bahwa naskah film baru tidak hanya empat, melainkan lima.

Sebelumnya HBO mengumumkan bahwa mereka telah merekrut empat penulis untuk mengembangkan skenario film sempalan GOT. Mereka adalah Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Woman in Black), Brian Helgeland (Legend), dan Carly Wray (serial Mad Men).

"Tidak ada jadwal khusus untuk proyek ini. Kami akan mengambil waktu sesuai kebutuhan penulis. Kami akan mengevaluasi lagi apa yang kami punya dan telah kembangkan ketika naskah sudah masuk," kata HBO, dikutip dari AceShowbiz.

George kemudian memberi penjelasan lebih lanjut soal proyek ini lewat tulisan di blog LiveJournal pada Minggu 14 Mei waktu setempat. HBO telah merekrut satu penulis baru untuk mengerjakan cerita kelima dan George akan terlibat dalam penggarapan kelima naskah.

"Empat naskah sedang dikembangkan ketika aku tiba di LA minggu lalu. Namun begitu aku pergi, kami telah punya lima. Kami menambahkan penulis kelima dan aku tidak akan menyebutkan namanya di sini. HBO telah mengumumkan empat nama dan pasti akan membeberkan siapa dia begitu kontrak disepakati," kata George.

Penulis kelahiran 1948 ini juga merasa bahwa penyebutan 'film sempalan' tidak tepat. Alasannya, konsep cerita terbaru bukan tentang para karakter yang terlibat dalam serial GOT, melainkan cerita lain yang terjadi di Westeros dan di luar kawasan tersebut dalam kurun waktu berbeda.

"Jadi, kalian yang mengharapkan petualangan Hot Pie (Ben Hawkey) akan kecewa. Setiap konsep yang sedang dibahas adalah prekuel, bukan sekuel. Beberapa bahkan tidak terjadi di Westeros. Dibandingkan sempalan atau prekuel, aku lebih memilih istilah tayangan lanjutan," ujar George.

Meskipun tidak membeberkan detail, George menegaskan bahwa proyek film terbaru tidak mengambil cerita dari Dunk & Egg novel pendeknya. Juga bukan tentang pemberontakan Robert Baratheon (Mark Addy).

Lewat petisi di change.org , ribuan penggemar pernah mendesak HBO dan Netflix untuk membuat tayangan prekuel atas kedua kisah, baik Dunk & Egg maupun Robert Baratheon. Meskipun menyambut hangat, George tampaknya punya rencana lain.

"Begitu nanti aku selesai menulis A Song of Ice and Fire, kalian akan tahu setiap hal penting yang terjadi dalam pemberontakan (Robert). Tidak ada kejutan atau penyingkapan cerita seperti di serial TV, tetapi hanya serangkaian penyelesaian masalah yang hasil akhirnya telah kalian ketahui. Ini bukanlah kisah yang ingin kuceritakan sekarang karena hanya akan mengulang-ulang," ujarnya.

GOT adalah serial TV produksi HBO yang kisahnya dikembangkan dari lima seri pertama novel ASOIAF (1996-2011). George sedang mengerjakan novel keenam dan telah merencakan kelanjutannya hingga novel ketujuh.

Serial TV GOT sendiri telah mencapai enam musim sejak 2011. Musim ketujuh dijadwalkan tayang tahun ini dengan total enam episode. Sementara jadwal untuk musim kedelapan belum diumumkan.

