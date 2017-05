Trailer Terakhir War for the Planet of the Apes Dirilis

Metrotvnews.com, Jakarta: 20th Century Fox telah merilis trailer terakhir untuk film sekuel War for the Planet of the Apes. Trailer ketiga ini menyorot soal perang tak terhindarkan antara kelompok militer manusia dan kera.



Dalam teaser dan trailer pertama, sorotan utama adalah motif utama kedua kubu yang berseteru. Mereka ingin menyelamatkan kelompok spesies masing-masing yang dianggap sebagai ancaman satu sama lain. Dalam trailer kedua, diperkenalkan sekilas konflik batin beberapa tokoh.

Sementara trailer ketiga menunjukkan bahwa perang manusia lawan kera harus terjadi. Hal ini dinyatakan lewat rangkaian perkataan pemimpin kedua kubu yang mengiringi potongan beberapa adegan perang."Suatu saat anak-anak kalian akan bertanya apa yang telah kalian lakukan dalam perang terbesar ini. Kalian bisa bercerita pada mereka, aku telah bertarung untuk melindungi dunia," kata Colonel (Woody Harrelson) kepada para prajurit manusia.Sebaris pidato ini disusul dengan pernyataan Caesar (Andy Serkis) yang kembali menegaskan bahwa mereka dia tidak memulai perang."Aku tidak memulai perang ini. Tapi aku akan menyesaikannya," kata Caesar.War for the Planet of the Apes (War for PA) adalah film ketiga dari seri The Planet of the Apes versi reboot (memulai kisah dari awal). Versi asli adalah lima seri film tahun 1968-1973 yang kisahnya diadaptasi dari novel La Planete des Singes (1963) karangan Pierre Boulle.Diceritakan, Caesar dan para kera harus berperang melawan prajurit militer manusia pimpinan Colonel. Setelah mengalami kekalahan, Caesar bergumul dengan nalurinya dan bersiap membalas dendam. Kedua kubu bertarung lagi untuk menentukan nasib spesies masing-masing.Kisah latar belakang perang ini diceritakan dalam dua film sebelumnya, Rise of PA (2011) dan Dawn of PA (2014). Suatu eksperimen obat Alzheimer gagal dan berubah menjadi virus mematikan bagi manusia, tetapi di sisi lain membuat kelompok spesies kera menjadi lebih cerdas.10 tahun berselang, terbentuk dua kubu, yaitu manusia penyintas dan kera cerdas yang rentan konflik. Keduanya saling menaruh curiga. Usaha Caesar untuk menghindari perang dengan manusia gagal karena ulah seekor simpanse pendendam. Perang terjadi di film ketiga.War for PA disutradarai oleh Matt Reeves yang juga menulis naskah bersama Mark Bomback salah satu produser eksekutif. Rick Jaffa dan Amanda Silver, yang menulis naskah dua film sebelumnya, kembali menjadi produser bersama Peter Chernin dan Dylan Clark.War of PA dijadwalkan tayang secara global pada pertengahan Juli mendatang. Belum ada jadwal resmi untuk Indonesia.(DEV)