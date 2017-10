It Jadi Film Adaptasi Novel Stephen King Terlaris

Metrotvnews.com, Jakarta: Pendapatan kotor film It produksi New Line Cinema (Warner Bros) telah mencapai angka USD 290 juta untuk pasar AS-Kanada serta USD 265 juta untuk pasar global non AS-Kanada. Capaian komersial ini menempatkan It sebagai film adaptasi novel Stephen King terlaris, setidaknya untuk lingkup domestik AS-Kanada.



Menurut catatan Box Office Mojo, angka tersebut menembus rekor sebelumnya yang dipegang oleh film The Green Mile garapan Frank Darabont (Warner Bros) yang dirilis pada 1999. Waktu itu pendapatan The Green Mile USD 136 juta untuk pasar domestik. Jika disesuaikan dengan inflasi, besaran pendapatan menjadi sekitar USD 232 juta dan tetap lebih rendah dari It yang kini masih beredar di bioskop.



Untuk pasar global gabungan, termasuk pasar domestik AS-Kanada, total pendapatan film It adalah USD 555 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun. Sementara The Green Mile punya pendapatan total USD 286 juta. Belum ada penyesuaian inflasi untuk angka ini, tetapi film It jelas masuk ke jajaran film hasil adaptasi novel Stephen King yang paling sukses secara komersial sejak 1976.



The Dark Tower, film yang juga diadaptasi dari novel Stephen King dan dirilis beberapa bulan sebelum It, tidak mencapai prestasi sebesar It. Pendapatan total untuk film garapan Nikolaj Arcel (Sony Pictures) ini adalah sebesar USD 111 juta, yang hampir setengahnya berasal dari pasar domestik AS-Kanada.



Film It sekaligus masuk ke jajaran film dewasa terlaris yang berkategori R (Restricted) untuk pasar AS-Kanada. Beberapa film lain yang juga sangat sukses secara komersial adalah The Passion of the Christ (2004), Deadpool (2016), dan American Sniper (2014), dan The Matrix Reloaded (2003).



Kini New Line dan Warner Bros tengah menyiapkan bagian kedua untuk dwilogi It. Naskahnya ditulis oleh Gary Dauberman, salah satu penulis naskah film pertama. Andy Muschietti belum resmi menjadi sutradara, tetapi dia tetap kandidat terkuat. Film kedua It akan dirilis di bioskop pada awal September 2019.







(ELG)