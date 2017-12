Film Lanjutan Avengers Berlatar Luar Angkasa

Los Angeles: Waralaba film Marvel Cinematic Universe akan masuk ke fase keempat setelah perilisan Avengers seri keempat pada Mei 2019. Bos Marvel Studios Kevin Feige menyebut bahwa kisah Avengers berikutnya akan mengeksplorasi lebih banyak tempat di luar Bumi.



"Jika Avengers masih bertahan, kita akan melihat lebih banyak film tentang mereka di luar angkasa. Aku suka dan ingin melihat lebih banyak film di luar angkasa," kata Kevin dalam panel Comic-Con Brazil, dikutip dari ComicBookMovie.

Avengers: Infinity War, yang akan dirilis pada Mei 2018, merupakan seri Avengers ketiga dan sekaligus film ke-19 MCU. Dua seri sebelumnya adalah Marvel's The Avengers (2012) dan Avengers: Age of Ultron.Ketiga film ini memang mengambil lokasi Bumi sebagai latar utama cerita. Bagian kosmik MCU muncul di seri lain, yaitu Guardians of the Galaxy, Thor, dan Doctor Strange.Dalam Infinity War, para tokoh Avengers dipertemukan ke dalam satu cerita dengan tokoh-tokoh dari GOTG, Thor, dan Doctor Strange. Karena itu, film ini dapat dilihat sebagai salah satu ‘terminal' untuk mengantarkan para tokoh ke lokasi cerita lain.Sebelumnya, pada Juli 2017 lalu Kevin juga pernah bercerita bahwa sekuel Spider-Man akan mengantarkan penonton ke kisah masa depan MCU."Rangkaian 22 film asli ini berakhir dengan film Avengers pada Mei 2019. Dua bulan berikutnya, Peter dan Spider-Man akan mengantar kita ke masa depan dan bagaimana cerita berlanjut," ucap Kevin.(DEV)