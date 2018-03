Film Danur akan Punya Sekuel Berikutnya

Jakarta: Kisah Risa dalam Danur tidak akan berhenti di film kedua. Setelah Danur 2: Maddah, MD Pictures telah menyiapkan film ketiga yang juga diadaptasi dari novel karya Risa Saraswati.



Salah satu adegan ekstra dalam Maddah menunjukkan bahwa Risa, yang diperankan Prily Latuconsin, masih akan menemui sosok hantu lain dengan kisahnya sendiri. Hal ini dipastikan Prilly saat ditemui sejumlah wartawan usai premier Maddah di XXI Epicentrum Kuningan Jakarta, Kamis malam, 22 Maret 2018.



"(Danur 3) kejutan dong. Makanya, baca bukunya," kata Prilly.



Danur: I Can See Ghosts (2017) diadaptasi dari novel Danur (2012) atau Gerbang Dialog Danur (2015). Film keduanya, Maddah, diadaptasi dari novel berjudul sama (2012) yang diterbitkan oleh penerbit lain. Lalu untuk film ketiga, kisahnya diangkat dari novel Sunyaruri (2013).



"Novel yang ketiga itu namanya susah. Sunyaruri. Pokoknya, itu bahasa apa, tetapi artinya ruang sunyi. Itu (film) yang ketiga," ujar Risa.



Selain ketiga novel tersebut, Risa Saraswati telah menulis sejumlah novel memoar yang kebanyakan berkisah tentang interaksinya dengan hantu sejak kecil. Dia disebut-sebut mempunyai kemampuan supranatural yang membuat dia bisa berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain.



Beberapa novel lainnya yaitu Peter (2016), Hendrick (2016), Hans (2017), William (2017), dan Janshen (2017). Beberapa ulasan menyebutkan bahwa novel-novel ini bukanlah kisah horor, tetapi cenderung merupakan kisah tentang hantu. Sementara, dua film adaptasinya didaku sebagai film horor.



Film Danur 2: Maddah akan dirilis di bioskop pada Rabu, 28 Maret 2018.









