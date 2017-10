5 Film dengan Karakter Badut Menakutkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Coulrophobia merupakan sebuah ketakutan terhadap badut, mungkin terdengar sedikit aneh. Bagaimanapun juga, badut hanyalah seseorang dengan makeup putih tebal, dan biasanya ada dalam pertunjukan-pertunjukan sirkus.



Namun bagi sebagian orang, badut bisa jadi sosok yang menyeramkan. Ditambah lagi, banyak film-film horor yang menjadikan badut sebagai tokoh utamanya. Seperti film-film berikut ini yang menjadikan badut sebagai sosok yang menyeramkan.

Sebelum abad 20-an dimana badut digambarkan sebagai sosok yang menyenangkan, badut dianggap sebagai sosok yang menyeramkan dan tragis. Opera Pagliacci pada tahun 1892, contohnya, karakter badut digambarkan sebagai pembunuh istrinya yang ketahuan selingkuh. Film bisu He Who Gets Slapped ini merupakan film yang digambarkan suram. Karakter yang dimainkan oleh Lon Chaney digambarkan sebagai seorang akademisi gagal yang menjadi badut sirkus dan dipermalukan di hadapan teman-temannya.Sosok badut dalam film ini sangatlah menyeramkan. Bisa dibilang, karakter badut sudah berkembang modern dan terlihat mengerikan. Adegan yang melibatkan Robbie Freeling saat muda yang terlihat ketakutan saat berada di tempat tidur dan sosok boneka badut yang dimunculkan sangat teringat dalam ingatan para penonton.Karakter joker yang dimainkan oleh Heath Ledger sangat menakutkan. Adegan saat Heath Ledger kabur sambil membawa uang pun dijadikan andalan dalam film ini.Sosok badut dalam film ini terlihat mengerikan ditambah para badut-badut tersebut juga berubah menjadi para zombie. Badut zombie pada film ini diperankan oleh Derek Graf yang berhasil membuat para penonton ketakutan.Sosok badut dalam film ini diperankan oleh Tim Curry yang disutradarai oleh Tommy Lee-Wallace. Film ini diadaptasi berdasarkan novel karya Stephen King. "Pennywise sangat mengetahui bagaimana cara membuat penontonnya ketakutan, dan berhasil," ujar Tim Curry kepada The Guardian baru-baru ini.(DEV)