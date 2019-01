Film Fantastic Beasts 3 Tunda Jadwal Syuting

California: Proyek film Fantastic Beasts 3 menunda jadwal syuting demi menambah waktu persiapan dan pra-produksi lebih panjang. Semula, film sempalan ketiga dari waralaba Harry Potter ini hendak syuting sebelum Juli 2019.



Menurut laporan Deadline, jadwal mulai syuting diundur hingga musim gugur 2019 atau sekitar bulan September hingga Desember tahun ini. Tim produksi masih sama, termasuk sutradara David Yates dan penulis naskah JK Rowling.

Deadline juga menyebut bahwa biasanya, pihak manajemen Warner Bros mendesak jadwal produksi dengan ketat supaya bisa memenuhi target jadwal rilis. Namun kali ini, pihak Warner Bros melakukan pendekatan baru dengan memberikan waktu persiapan dan produksi lebih leluasa sejauh dibutuhkan.Menurut rumor awal, Fantastic Beasts 3 yang belum berjudul resmi ini akan dirilis pada November 2020. Ini mengikuti jeda dua tahunan dari film-film sebelumnya karena Fantastic Beasts and Where to Find Them dirilis pada 2016 dan film kedua dirilis pada 2018. Dengan perubahan jadwal produksi ini, ada kemungkinan jadwal rilisnya juga mundur.Seri film adaptasi Fantastic Beasts dimulai dengan film Fantastic Beasts and Where To Find Them, yang latar kisahnya mundur puluhan tahun sebelum era Harry Potter. Film ini berhasil meraup pendapatan kotor USD814 juta dari seluruh dunia dan menjadi film terlaris ke-12 di AS-Kanada.Sekuelnya, Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald mencapai angka komersial di bawah film pertama, yaitu sebesar USD684,2 juta dari bioskop seluruh dunia. Dalam lingkup AS-Kanada, film ini menempati posisi terlaris ke-19.(ASA)