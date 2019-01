Nicolas Cage Bintangi Film Fiksi-Horor The Colour Out of Space

Los Angeles: Aktor Nicolas Cage tengah disibukkan proyek film terbaru The Colour Out of Space. Film ini menyadur novella karya H. P. Lovecraft berjudul sama yang dipublikasikan pada 1927.



Lovecraft dikenal sebagai 'bapak' cerita horor modern. Hal ini menarik perhatian produser Daniel Noah menyadurnya dalam film.

Cuplikan poster film dibagikan pihak SpectreVision melalui akun Twitter @_SpectreVision, Kamis, 24 Januari 2019. Film ini sekaligus menjadi ajang reuni Cage dan pihak produksi SpectreVision yang sempat bekerja sama dalam film thriller Mandy.The Colour Out of Space berkisah tentang keluarga Gardners, yang baru pindah ke New England dan menjauhkan diri dari keramaian di abad ke-21. Sebuah meteorit kemudian menabrak halaman rumah mereka dan menciptakan perubahan signifikan.Meteorit seperti menginfeksi tanah dan memengaruhi dimensi bumi. Keluarga Gardners menemukan kekuatan alien secara bertahap dan bermutasi, termasuk mereka.Nicolas Cage beradu peran dengan Joely Richardson, Tommy Chong, Elliot Knight, Julian Hilliard, dan Q'Orianka Kilcher. Film akan disutradarai Richard Stanley, sineas asal Afrika Selatan. Ini menjadi proyek perdana Stanley setelah lebih 20 tahun. Belum diketahui jadwal rilis film.Meski ini bermain film, aktor Ghost Rider itu juga masih memproduksi dan mengambil peran sutradara di beberapa film di bawah payung perusahaan miliknya. Dalam tiga hingga empat tahun mendatang, Cage akan tetap berakting. Setelahnya, dia akan fokus sebagai sutradara.Hingga saat ini aktor berusia 55 tahun itu tengah terlibat proses pengembangan tujuh film termasuk Prisoners of the Ghostland, The Croods 2, A Score to Settle, dan Kill Chain.(ASA)