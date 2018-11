Guy Ritchie Garap Film Kriminal Terbaru "Toff Guys"

California: Guy Ritchie, sutradara-penulis Inggris yang dikenal lewat film film kriminal, sedang mengerjakan film kriminal terbaru berjudul Toff Guys. Berdasarkan gambaran kisahnya, film ini akan kembali ke gaya awal Ritchie seperti dalam Lock, Stock and Two Smoking Barrels.



Menurut laporan Deadline dan Variety, Toff Guys ditulis Ritchie bersama Marn Davies dan Ivan Atkinson. Catatan IMDB menyebut bahwa film ini akan menjadi debut penulisan naskah bagi Marn dan Ivan. Mereka pernah terlibat sebagai kru dan pemain ekstra dalam beberapa film Ritchie.



Kisahnya akan berada di seputer bentrokan antara kelompok orang kaya lama Eropa dengan industri ganja modern. Seorang gembong narkoba lama Inggris berusaha menjual perusahaannya yang sukses kepada kelompok milyuner Oklahoma.



Film ini diproduksi untuk Miramax, perusahaan film bentukan Weinstein bersaudara yang sekarang dimiliki beIN Media Group. Miramax membeli hak edar internasional untuk Toff Guys dengan nilai USD30 juta di Pasar Film Cannes 2018.



Toff Guys akan menjadi film panjang ke-11 yang disutradarai Guy Ritchie. Film terakhir yang dirilis adalah King Arthur: Legend of the Sword (2017).



Film terbarunya bersama aktor utama Will Smith, Aladdin, sedang dalam tahap pasca-produksi untuk dirilis pada 2019. Dia juga menyiapkan film sekuel Sherlock Holmes 3.





(ELG)