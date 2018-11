Valet Jadi Film Aksi Pertama Noah Centineo

Jakarta: Aktor Noah Centineo dalam waktu dekat akan tampil berbeda dari layar sebelumnya. Sukses menebar pesona dalam serial rom-com Netflix, To All the Boys I've Loved Before, Noah akan memulai debut film action dalam Valet.



Aktor berusia 22 tahun itu telah menandatangi kontrak untuk terlibat dalam Valet. Ia merasa ada hal berbeda ketika memerankan tokoh baru.



"Itu soal perasaan. Soal suasana hati, secara keseluruhan. Suasana dalam film tentu akan sangat berbeda," jawab Noah dalam wawancaranya bersama Denny Directo dan Cassie DiLaura dalam ET Online.



Valet bercerita tentang pengemudi muda (Noah) yang terlibat rencana rahasia pemerintah melawan pemasok senjata. Film ini jelas akan berbalut action dan adu tembak. Film action ini juga akan berbalut romansa.



"Ada romansa dalam film ini, dan pastinya action. Ini film yang sangat bagus. Saya membacanya dan sangat bersemangat. Saya merasa terikat secara intrinsik dan tidak bisa melepasnya," kata Noah.



Noah Gregory Centineo juga tengah terlibat proyek layar lebar Charlie's Angel Reboot bersama para aktris senior yakni Kristen Stewart, Naomi Scott dan Ella Balinska. Syuting film ini telah dilakukan di Jerman dan Turki.



Film Valet kabarnya akan disutradarai Assaf Bernstein. Belum ada keterangan lanjut terkait film Valet.







(ELG)