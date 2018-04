Serial Game of Thrones Tuntaskan Syuting Episode Perang Terbesar

New York: Episode dan adegan perang adalah salah satu sajian kisah yang dinanti dari serial televisi Game of Thrones oleh para penggemar. Untuk musim kedelapan atau terakhir nanti, serial produksi HBO ini dikabarkan telah menuntaskan rangkaian syuting paling lama untuk satu episode pertempuran.



Dilansir dari Slashfilm, kabar ini disebarkan pertama oleh situs penggemar Watchers on the Wall. Para penggemar di komunitas tersebut mengikuti perjalanan proses produksi Game of Thrones musim ke-8.

Salah satunya adalah syuting adegan pertempuran yang dilakukan di set Toome dan set layar hijau Magheramorne, Irlandia Utara. Dimulai sejak Januari, syuting adegan di kedua area ini menghabiskan total waktu 55 hari berturut-turut. Sebanyak 400-500 orang terlibat sebagai pemain ekstra.Jika benar, ini adalah waktu paling lama yang pernah dikerjakan untuk Game of Thrones. Sebelumnya, dua adegan perang dengan waktu syuting panjang ada di episode The Battle of Bastards (musim ke-6) selama 25 hari. Lalu juga ada adegan perang di The Spoils of War (musim ke-7), yang menghabiskan waktu 23 hari.Asisten sutradara Jonathan Quinlan sempat membocorkan informasi ini di media sosial. Dia membagi foto kartu ucapan terima kasih dari produser atas kerja sama pemain dan kru."Ini untuk Night Dragons. Karena bertahan 55 malam berturut-turut. Karena bertahan dari dingin, salju, hujan, lumpur, kotoran kambing Toome, dan angin Magheramorne."Ketika puluhan juta orang di seluruh dunia melihat episode ini setahun dari sekarang, mereka tidak akan tahu betapa keras kalian bekerja. Mereka tidak akan peduli betapa letihnya kalian atau betapa sulit mengerjakan tugas kalian di bawah suhu beku. Mereka hanya paham bahwa mereka menonton sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Dan itu karena kalian," tulis kartu ucapan tersebut.Game of Thrones adalah serial HBO garapan David Benioff dan DB Weiss, yang diadaptasi dari novel seri A Song of Ice and Fire karya George RR Martin. Serial sudah berjalan selama tujuh musim dengan total 67 episode sejak 2011. Musim penutup akan dirilis pada 2019.(ELG)