Iko Uwais Pamer Gerakan Pencak Silat di Premier Mile 22 di Amerika

Pesan dari kami @uwais.team untuk para kawan kawan di Indonesia. Di bulan Agustus ini film saya @mile22movie akan ditayangkan di Indonesia secara eksklusif oleh @cinema.21 Film ini full action dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai nggak nonton ya! Ajak teman dan keluarga, tapi mungkin bukan untuk anak kecil. Cek rating umurnya dulu ya. Peace! #mile22 #uwaisteam #cinema21

A post shared by Iko Uwais (@iko.uwais) on Aug 4, 2018 at 11:03pm PDT