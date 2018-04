Kocaknya Poster Terbaru Deadpool 2

Jakarta: Poster terbaru sekuel film Deadpool dirilis. Berbeda dengan poster supehero pada umumnya yang garang dan penuh animasi tiga dimensi, poster Deadpool kali ini dikemas menggemaskan dengan tokoh yang memiliki julukan Merc with a Mouth itu menunggangi seekor unicorn.



Beberapa karakter Deadpool 2 yang ikut ditampilkan diantaranya Domino, Cable, Colossus, dan Brianna Hildebrand.

#Deadpool2 in IMAX just feels bigger. Get your advance tickets now: https://t.co/FV4lk3tkiv pic.twitter.com/aeVM8v4wmG