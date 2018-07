Docs By the Sea Siap Digelar Kembali di Bali

Jakarta: Forum internasional proyek film dokumenter Docs By the Sea akan digelar kembali di Bali pada pekan pertama Agustus 2018. Dalam gelaran tahun kedua ini, Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) dan lembaga nirlaba In-Docs mendatangkan lebih banyak proyek film, mitra, serta calon investor.



Menurut Wakil Kepala BEKraf Ricky Persik, Docs By the Sea 2017 mendapat respons yang mengejutkan. Mereka tidak menduga bahwa ada minat tinggi dari kalangan pelaku industri dokumenter mancanegara terhadap potensi karya dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Kalau melihat perkembangan global saat ini, sebuah keniscayaan bahwa dunia semakin melihat Asia Tenggara dan Asia. Dari hasil evaluasi tersebut, momentum ini tidak bisa disia-siakan oleh kita, Indonesia, penyelenggara Docs By The Sea, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Docs By The Sea kali ini," kata Ricky dalam jumpa pers di kawasan Gambir, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018."Kami mendapat mitra baru untuk program tahun ini. Salah satunya program IF/Then yang bekerja sama dengan Tribeca Film Institute . Antusiasme institusi perfilman terkait produksi dokumenter dan individu internasional yang terlibat dalam pembuatan dokumenter juga meningkat. Saya rasa peserta tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu," lanjutnya.Amelia Hapsari, direktur program In-Docs, menyatakan Docs By The Sea penting bagi para pembuat film dokumenter Asia Tenggara yang selama ini kesulitan mencari dukungan dana, distribusi, atau dukungan lain. Forum ini tidak hanya menyediakan hadiah, tetapi juga kesempatan bagi para pegiat dokumenter untuk bertemu mitra internasional yang mungkin tertarik berkolaborasi dengan proyek."Misal pencapaian tahun lalu, ada empat proyek dokumenter yang mendapat koproduksi dari Finlandia dan Norwegia. Empat ini adalah satu film Indonesia, dua Filipina, dan satu Kamboja," ungkap Amelia dalam kesempatan sama.Empat proyek ini adalah My Big Sumba Family (Indonesia), Aswang dan Audio Perpetua (Filipina), serta White Building (Kamboja). Bantuan produksi datang dari Kone Foundation (MADE) sebesar EUR53 ribu dan IDFA Bertha Europe (Stray Dogs) sebesar EUR40 ribu.Docs By The Sea 2018 akan digelar di Kuta, Bali pada 2-9 Agustus. Total ada 41 proyek yang akan ditunjukkan kepada para pakar, institusi, serta investor. Lusinan proyek ini punya tahap perkembangan berbeda-beda. Ada yang baru sebatas konsep, ada juga yang telah berjalan dan butuh dukungan distribusi. 10 proyek di antaranya telah dibawa ke Docs By the Sea tahun lalu, tetapi dihadirkan kembali untuk menemui calon mitra baru.Salah satu mitra baru adalah Go-Jek melalui Go-Studio, divisi baru yang bergerak dalam bisnis konten tayangan. Selain menjadi calon investor dan kolaborator, Go-Studio juga bekerja sama dengan BEKraf dan In-Docs lewat program pendanaan Docs By The Sea Co-Production Fund.(ELG)