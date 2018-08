Tanpa Main Film, George Clooney Jadi Aktor Bayaran Tertinggi 2018

Jakarta: George Clooney dinobatkan oleh Forbes sebagai aktor pria dengan bayaran tertinggi pada 2018. Padahal selama setahun terakhir, terhitung mulai 1 Juni 2017 hingga 1 Juni 2018, pria berusia 57 tahun ini tidak muncul di film atau serial manapun selain satu episode talkshow My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.



Bagaimana bisa?

Ternyata pemasukan fantastis George berasal dari penjualan Casamigos Tequila, perusahaan tequila yang ikut dia bangun bersama Rande Gerber dan Mike Meldman sejak 2013. Menurut laporan Forbes, Casamigos terjual seharga USD1 miliar atau sekitar Rp14,6 triliun kepada seorang konglomerat asal Inggris.Dari situ, dia mendapat pemasukan hampir seperempat bagian, yaitu sekitar USD233 juta sebelum dipotong pajak. Ditambah pemasukan dari film-film lama dan aktivitas endorsement, total pendapatan George sekitar USD239 juta.Dwayne "The Rock" Johnson menduduki posisi kedua sebagai aktor dengan bayaran tertinggi pada 2018. Kalau mantan pegulat satu ini, dia mendapatkan sebagian besar pemasukan dari akting film-film besar, seperti Jumanji: Welcome to the Jungle dan Rampage.Total pendapatan adalah USD124 juta atau sekitar Rp1,8 triliun. Angka ini melebihi total bayaran aktor tertinggi tahun lalu, yaitu Mark Wahlberg dengan USD 68 juta. Bahkan dua kali lipat dibanding total pendapatan Dwayne tahun lalu sebesar USD65 juta.Lalu menyusul Robert Downey Jr dengan total pendaptan USD81 juta atau sekitar Rp1,18 triliun, yang masih unggul lewat perannya sebagai Tony Stark alias Iron-Man dalam waralaba Marvel Cinematic Universe. Selain Robert, aktor film-film Marvel lain yang juga masuk ke daftar 10 besar ini adalah Chris Hemsworth dan Chris Evans.Will Smith berada di posisi keenam dengan total pendapatan USD42 juta atau sekitar Rp613,7 miliar. Tahun lalu, Will bermain di film Bright dan tampil sebagai penyanyi tamu dalam salah satu lagu tema Piala Dunia 2018, Live It Up. Dia juga menerima bayaran awal dari proyek film Aladdin live-action.Setelah enam aktor di atas, aktor lain dalam 10 besar 2018 adalah empat aktor yang juga masuk daftar 10 besar tahun lalu. Ada Jackie Chan, Akhsay Kumar, Adam Sandler, dan Salman Khan.Berikut daftar 10 aktor dengan bayaran tertinggi pada 2018 menurut catatan Forbes.1. George Clooney (USD239 juta)2. Dwayne "The Rock" Johnson (USD124 juta)3. Robert Downey Jr. (USD81 juta)4. Chris Hemsworth (USD64,5 juta)5. Jackie Chan (USD45,5 juta)6. Will Smith (USD42 juta)7. Akshay Kumar (USD40,5 juta)8. Adam Sandler (USD39,5 juta)9. Salman Khan (USD38,5 juta)10. Chris Evans (USD34 juta)(ELG)