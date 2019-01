Film Indonesia Belum Berhasil Tembus Kategori "Best Foreign" Oscar 2019

California: Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) telah mengumumkan daftar pendek film-film pesaing Academy Awards ke-91 untuk sejumlah kategori, termasuk Best Foreign Language Film. Daftar ini memuat sembilan hingga belasan judul film sebelum diseleksi lagi menjadi lima nomine.



Dalam kategori film berbahasa asing terbaik, seperti dikutip oleh Deadline, ada sembilan film yang lolos seleksi dari total 87 film submisi. Film submisi dari Indonesia, Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak, tidak berhasil masuk.



Sembilan film tersebut meliputi Birds of Passage (Kolombia), The Guilty (Denmark), Never Look Away (Jerman), Shoplifters (Jepang), Capernaum (Lebanon), Ayka (Kazakshtan), Roma (Meksiko), Cold War (Polandia), dan Burning (Korea Selatan).



Berikutnya, sembilan film ini akan diseleksi lagi lewat pemungutan suara untuk mencari lima nomine atau unggulan.



Dalam ajang penghargaan tahun lalu, film A Fantastic Woman dari Spanyol garapan sutradara Sebastian Leliodouble-dagger menang sebagai film berbahasa asing terbaik. Empat nomine lain adalah The Insult (Lebanon), Loveless (Rusia), On Body and Soul (Hungaria), dan The Square (Swedia).



Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak menjadi film submisi ke-20 dari Indonesia untuk seleksi Piala Oscar. Film pertama adalah Nagabonar (1987) garapan MT Risyaf, yang dikirim ke Piala Oscar ke-60. Belum pernah ada film yang berhasil menembus nominasi.



(ASA)