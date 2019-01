Milly & Mamet Tembus 10 Film Terlaris 2018

Jakarta: Setelah melewati akhir pekan ketiga penayangan, film drama komedi Milly & Mamet meraup angka penjualan tiket 1,42 juta lembar. Capaian ini membuat Milly & Mamet masuk ke jajaran 10 film domestik terlaris 2018.



Sempalan kisah Ada Apa dengan Cinta? 2 ini dirilis di bioskop pada 20 Desember 2018 dan mencapai angka box office 430 ribu tiket setelah akhir pekan pembuka atau empat hari pertama.

Hingga akhir pekan kedua atau 11 hari, angka penjualan mencapai satu juta tiket. Artinya, perolehan box office cukup konsisten sekitar 100 ribu tiket per hari.Setelah melewati tahun baru 2019, kenaikan mulai melambat. Menurut data FilmIndonesia.or.id, hingga Minggu, 6 Januari 2019 atau setelah 18 hari tayang, film produksi Miles dan Starvision Plus ini meraup penjualan tiket 1,42 juta lembar dan menggeser posisi Sabrina sebagai film terlaris ke-10 sepanjang 2018.Sementara itu, dua film bioskop terbaru juga punya perolehan box office cukup tinggi selama akhir pekan pembuka.Keluarga Cemara, film drama adaptasi serial tv berjudul sama, mencapai angka 460 ribu tiket di box office. DreadOut, film adaptasi gim horor, mengekor di bawahnya dengan capaian 379 ribu tiket. Keduanya masih sangat berpeluang menembus angka satu juta tiket dan masuk ke jajaran 15 film terlaris 2019.Film-film lain yang masih tayang dengan perolehan box office di bawah satu juta tiket adalah Asal Kau Bahagia (676 ribu), Silam (793 ribu), dan Perjanjian dengan Iblis. Suzzanna: Bernapas dalam Kubur juga masih tayang di sejumlah bioskop dan memantapkan posisi sebagai film horor terlaris 2018.Berikut daftar sementara 15 film terlaris 2018 menurut catatan situs web FilmIndonesia.or.id per Senin, 7 Januari 2019.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Suzzanna: Bernapas dalam Kubur (3.346.185)3. Danur 2: Maddah (2.572.672)4. Si Doel the Movie (1.757.653)5. Asih (1.714.798)6. #Teman tapi Menikah (1.655.829)7. Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 (1.552.014)8. Jailangkung 2 (1.498.635)9. A Man Called Ahok (1.465.145)10. Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga (1.420.720)11. Sabrina (1.337.510)12. Kuntilanak (1.236.000)13. Sebelum Iblis Menjemput (1.122.187)15. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)15. Yowis Ben (935.622)(ASA)