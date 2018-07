Usai ke Belanda, Si Doel The Movie Gelar Premier Dua Hari di Jakarta

Jakarta: Setelah menggelar gala premier di Belanda, Si Doel The Movie akan melakukan hal sama di Jakarta. Acara gala premier Si Doel The Movie di Jakarta akan digelar selama dua hari berturut-turut.



Acara pertama yang digelar pada Sabtu, 28 Juli 2018 di Epicentrum XXI, Jakarta, akan diisi oleh pemutaran spesial dan karpet merah berserta jumpa media. Sedangkan hari kedua, Minggu, 29 Juli 2018 akan diisi oleh penyerahan piagam rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

"Ini cara baru yang kami lakukan untuk menggelar acara gala premier. Saya berharap, apa yang kami lakukan di Jakarta ini, tidak kalah dengan yang di Belanda," kata Produser Falcon Pictures, Frederica dalam keterangan tertulisnya.Selain pemutaran film, acara gala premier Si Doel The Movie akan menyajikan beragam makanan khas Betawi dan sejumlah hiburan berupa marching band, ondel-ondel hingga pembuatan dodol dan batik khas Betawi. Deretan pemain utama seperti Rano Karno, Cornelia Agatha, Maudy Koesnaedi, Mandra, Suti Karno dan lainnya akan hadir."Acara Gala Premier dua hari dua malam ini, kami gelar untuk mengapresiasi keinginan masyarakat. Begitu banyaknya masyarakat yang kangen terhadap film Si Doel," lanjutnya.Si Doel The Movie merupakan kelanjutan dari sinetron Si Doel Anak Sekolahan yang dulu tayang di televisi pada 1990-an. Si Doel The Movie akan tayang di seluruh bioskop pada 2 Agustus 2018.(ELG)