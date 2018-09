Macaulay Culkin Kirim 'Surat Lamaran' ke J.K. Rowling

Jakarta: Bintang film Home Alone, Macaulay Culkin mengirim 'surat lamaran' kepada penulis J.K. Rowling. Lamaran itu dikirim melalui cuitan Twitter yang disematkan di bawah pernyataan pembelannya terhadap komentar kontradiktif soal karakter Nagini dalam Fantastic Beasts 2.



"Hey J.K. Rowling aku berada di pihakmu! Nagini bisa menjadi apapun yang dia inginkan! Dia adalah perempuan/ular yang kuat. Apa bisa Anda menulis namaku dalam film terbaru Anda? Aku Macaulay Culkin (dari Home Alone: The Movie) dan aku adalah (aktor) Pagemaster (berpengalaman dengan kekuatan magis)," tulis Macaulay, Kamis, 27 September 2018.

Hey @jk_rowling I'm with you!



Nagini can be whatever she wants to be! She's a strong woman/snake.



Also, can you write me into the next movie? I'm Macaulay Culkin (From Home Alone: The Movie) and I was also a Pagemaster (experienced with magic)...