John Cena Gantikan Sylvester Stallone di Film Jackie Chan

California: Aktor dan pegulat John Cena akan ikut bermain di film laga thriller Project X. John masuk untuk menggantikan Sylverster Stallone dan akan beradu akting dengan Jackie Chan.



Project X, yang sebelumnya diberi judul Ex-Baghdad, berkisah tentang seorang agen keamanan swasta yang disewa untuk membebaskan para pekerja kilang minyak Irak-Tiongkok yang diserang perampok. Agen ini bekerja sama dengan mantan marinir Amerika.

Seperti dilaporkan Variety, Jackie akan memerankan agen keamanan tersebut. Mantan marinir AS, yang awalnya hendak dimainkan Stallone, akan diperankan Cena.Naskah film ini ditulis oleh Arash Ame. Scott Waugh menjadi sutradara. Jackie juga menjadi produser bersama Joe Tam, Esmond Ren, dan Hans Canosa.Cena adalah aktor yang mengawali kariernya sebagai pegulat profesional. Film debutnya adalah The Marine (2006) garapan John Bonito. Tahun ini, dia muncul di film Blockers dan Bumblebee.Jackie kini berusia 65 dan telah bermain di 150-an film sejak akhir 1960-an. Dia juga menjadi produser, mengarahkan, menulis, dan menjadi pemain pengganti di beberapa proyek film. Salah satu penghargaan yang dia dapat adalah Honorary Award dari Academy Awards 2017.Tahun ini, Jackie bermain di film produksi Rusia-Tiongkok berjudul Viy 2: Journey to China. Selain Project X, dia dikabarkan akan membintangi Rush Hour 4, Knight of Shadows, dan Wish Dragon.Sementara itu, Stallone kembali bermain dalam waralaba film Rocky lewat Creed II. Dia juga menyiapkan proyek film Rambo V dan The Expendables 4.(ELG)