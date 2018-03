10 Film Horor yang Sering Tidak Ditonton Hingga Usai

California: Netflix telah merilis film horor Spanyol pemenang penghargaan, Veronica, yang dianggap terlalu seram untuk ditonton hingga akhir oleh sebagian penonton AS. Menyusul kehebohan tersebut, Netflix merilis data 10 film horor dari platform mereka dengan respons serupa.



Dilansir dari Bloody Disgusting, Netflix menyebut film-film ini paling sering ditinggalkan para penonton setelah berjalan kurang lebih 70 persen dari durasi total. Dengan perjalanan durasi ini, mereka mengklaim alasannya lebih dari sekadar tidak tertarik.

"Berdasarkan data, berikut adalah film-film horor yang tidak diselesaikan oleh para penonton. Mereka telah menonton hingga lebih dari setengah, melewati klimaks, tetapi tidak mampu bertahan hingga akhir," kata pihak Netflix.Tentu saja ada beragam alasan kenapa penonton menyetop film yang diputar di rumah masing-masing. Misalnya karena memang terlalu seram, kehilangan minat karena sudah tak tertarik, atau sekadar ada kegiatan lain yang harus segera dilakukan. Lagipula, keseraman juga ditentukan respons penonton yang punya kadar ketakutan masing-masing.Berikut daftar 10 film horor Netflix yang paling sering tidak ditonton hingga usai. Konten ini tak tersedia di semua negara.1. Cabin Fever (Travis Zariwny, 2016)2. Carnage Park (Mickey Keating, 2016)3. Mexico Barbaro (omnibus Meksiko, 2014)4. Piranha (Alexandre Aja, 2010)5. Raw (Julia Ducournau, 2016)6. Teeth (Mitchell Lichtenstein, 2007)7. The Conjuring (James Wan, 2013)8. The Human Centipede 2: Full Sequence (Tom Six, 2011)9. The Void (Jeremy Gillespie & Steven Kostanski, 2016)10. Jeruzalem (Yoav Paz & Doron Paz, 2016)(DEV)