Benedict Cumberbatch Terlibat Proyek Animasi The Grinch

Jakarta: Rumah produksi Illumination Entertainment baru merilis trailer pertama film The Grinch setelah melepas resmi debut mereka, proyek footage selama PyeongChang Winter Olympics. Video The Grinch menampilkan karakter tituler yang menjalani rutinitas di pagi hari, mulai dari bangun tidur.



Karakter misanthropic (pemarah atau menyebalkan) dari sosok berwarna hijau, Grinch, merasa terganggu ketika jam alarmnya memainkan lagu Happy milik Pharrell Willliams tanpa henti. Ia kemudian melempar buku ke arah jam tersebut untuk menghentikan lagunya.

Anjing setianya, Max menyiapkan minuman panas dengan wajah cemberut, yang melanjutkan rutinitas selanjutnya yakni memilah baju untuk Grinch.Di luar rumah, Grinch yang terkenal pemarah tersebut melakukan hal-hal menyebalkan. Termasuk saat berada di supermarket. Ia mengunjungi toko tersebut hanya untuk membuat onar. Sementara, lagu berjudul You're a Mean One, Mr. Grinch diputar saat ia memulai aksinya.Pada akhirnya, hari-hari yang dilalui Grinch berbuah sengsara saat ia ditampar oleh sosok manusia salju raksasa, yang memberinya cukup alasan untuk membenci Natal dan semua atribut Natal.Film ini merupakan adapatasi dari buku anak Dr. Seuss rilisan tahun 1957 yang bercerita tentang sosok pemarah yang terkenal yang menjalani kehidupan soliter dalam gua di Gunung Crumpet. Ia hanya hidup berdua dengan anjing setianya, Max.Hidup dalam gua yang sudah dimodifikasi untuk kesehariannya, Grinch hanya bisa melihat tetangganya di Whiville saat dia kehabisan makanan.Setiap perayaan Natal tahunan, mereka mengganggu kesendirian Grinch yang tenang dengan perayaan besar-besaran. Warga Whosville (Whos) menyatakan mereka akan membuat perayaan Natal tiga kali lebih besar tahun ini. Untuk mendapatkan kembali kedamaian hidupnya, Grinch hanya punya satu cara, yakni mencuri 'Natal' itu.Aktor Benedict Cumberbatch akan menjadi pengisi suara untuk tokoh Grinch. Kaitlyn Maher akan menjadi pengisi suara tokoh Cindy Lou Who, seorang warga Who muda yang berpendapat semangat Natal di Whoville telah hilang.The Grinch akan diarahkan oleh sutradara Pete Candeland dan Yarrow Cheney berdasarkan naskah skenario yang ditulis Michael LeSieur.Pihak CEO Illumination Chris Meledandri akan beperan sebagai produser bersama Janet Healy dan Scott Mosier. Kursi produser eksekutif akan diisi oleh Audrey Geisel dan Chris Renaund.Film The Grinch awalnya dijadwalkan tayang pada 10 November 2017. Namun, rencana itu mundur sehingga akan dilepas resmi di bioskop pada 9 November 2018.(ELG)