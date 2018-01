Sepuluh Ribu Poster Film Klasik Diarsipkan secara Digital

Austin: Museum dan perpustakaan Harry Ransom Center di Universitas Texas punya proyek ambisius untuk mengarsipkan 10 ribu lebih poster film klasik secara digital. Poster berasal dari berbagai materi publikasi cetak untuk film-film era 1920-an hingga 1970-an.



Dilansir dari Open Culture, poster-poster ini merupakan dari koleksi Interstate Theater Circuit, jaringan bioskop yang meliputi lebih dari 150 bioskop di Texas. Tidak hanya poster, koleksi juga meliputi gambar adegan dan buku untuk pers.

Film-film beragam, mulai dari musikal, epik, western, horor, hingga counter-culture. Selain koleksi Interstate, sebagian poster juga berasal dari donasi para kolektor.Beberapa poster antara lain untuk film Barefoot Batallion (1956), Five Branded Women (1960), The Black Six (1973), West Side Story (1961), Africa Texas Style! (1967), Terror At Midnight (1956), dan The Magnificent Seven Ride (1972).Proyek digitalisasi telah dimulai sejak penghujung 2017 dan masih berjalan. Sejauh ini sudah ada empat ribu poster masuk katalog, dipotret, dan ditampilkan bagi publik di situs koleksi digital Harry Ransom Center.Menurut keterangan di situs katalog, persoalan hak cipta untuk materi poster ini sulit ditentukan sehingga diputuskan berada dalam domain publik. Karena itu, aksesnya bisa dibuka untuk umum dan gratis, tetapi punya keterbatasan pemakaian.Proyek ini diharapkan selesai pada akhir 2018 atau awal 2019.(DEV)