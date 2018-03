Alisson Janney Raih Oscar 2018 Kategori Aktris Pendukung Terbaik

Los Angeles: Memulai debut karier di industri perfilman lewat peran Miss Penny di film Who Shot Patakango (1989), Allison Janney akhirnya berhasil membawa pulang piala Oscar di Academy Award ke-90 kategori Aktris Pendukung Terbaik.



Capaian ini diraih Janney berkat perannya sebagai LaVona Golden di film I, Tonya. Empat nomine lain yang harus berbesar hati akan kemenangan Janney antara lain Mary J. Blige (Mudbound), Lesley Manville (Phantom Thread), Laurie Metcalf (Lady Bird) dan Octavia Spencer (The Shape of Water).

"Saya melakukannya seorang diri," canda Allison Janney dalam speech yang dibawakan saat menerima piala Oscar.Dalam film I, Tonya, Janney beradu akting dengan Margot Robbie sebagai tokoh utama dan Sebastian Stan. Janney berperan sebagai LaVona, ibu Tonya.Sebelumnya, piala Oscar kategori Aktris Pendukung Terbaik diraih oleh Viola Davis untuk perannya dalam film Fences.Academy Award yang ke-90 tahun ini dipimpin oleh Jimmy Kimmel yang ditayangkan secara live melalui saluran televisi ABC Network. Ajang perhelatan untuk insan di dunia perfilman kali ini digelar di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 4 Maret 2018.(ASA)