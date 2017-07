James Cameron akan Buat Ulang Film Terminator

Metrotvnews.com, Jakarta: James Cameron, sutradara di balik film Titanic dan Avatar, berencana membuat kisah baru untuk waralaba film Terminator, karya awal yang melambungkan namanya pada era 1980an. Menurut James, konsep dasar cerita kini sedang disiapkan, termasuk soal keterlibatan tokoh lama.



"Pertanyaannya adalah, apakah waralaba ini sudah punya haluan atau masih dapat diperbarui?Apakah (kisah Terminator) masih bisa relevan dengan jaman sekarang, di mana dunia kita telah punya hal-hal fiksi ilmiah dari dua film pertama. Kita hidup di sebuah dunia dengan kamera terbang, pengawasan, data raksasa, dan cikal bakal AI (kecerdasan buatan)," kata James dalam wawancara dengan News.com.au.

Kisah Terminator secara garis besar berpusat pada pertempuran antara kelompok manusia yang nyaris punah dengan robot sintetis hasil teknologi kecerdasan buatan Skynet. Beberapa tokoh yang mengemuka antara lain Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger), Sarah Connor (Linda Hamilton), dan Kyle Reese (Michael Biehn, Anton Yelchin, Jai Courtney).Sejauh ini waralaba Terminator telah memiliki lima film. James mengerjakan dua film pertama, yaitu Terminator (1984) dan sekuelnya, Terminator 2: Judgment Day (1991). Waktu itu, film kedua menjadi film AS termahal yang pernah dibuat, mendapat sambutan hangat dari kritikus, dan sukses secara komersial. Setelah itu James keluar dan lisensi berpindah tangan ke dua studio berbeda.Warner Bros merilis dua sekuel, yaitu Rise of the Machines (2003) garapan Jonathan Mostow dan Terminator Salvation (2009) garapan Joseph McGinty. Paramount merilis film kelima, Terminator Genisys (2015) garapan Alan Taylor, yang dimaksudkan sebagai awal kisah baru. Namun rencana tidak berjalan lancar karena film tidak cukup sukses secara komersial. David Ellison dan Dana Goldberg menjadi produser terakhir di bawah naungan Paramount."Aku sedang berdiskusi dengan David Ellison, yang sekarang memegang lisensi global waralaba Terminator, dan lisensi untuk pasar AS menurut hukum AS akan kembali padaku dalam 1,5 tahun. Karena itu, kami sedang membicarakan apa yang dapat kami lakukan. Sekarang kami cenderung akan membuat kisah dengan tiga film dan memperbaruinya," ungkap James."Kami akan memberikan detail selanjutnya jika beberapa masalah sudah dapat diatasi," imbuhnya.James mengakui bahwa dia tidak menyukai tiga film terakhir. Namun dia menekan komentar negatif semata demi menghargai Arnold sahabatnya."Aku rasa orang-orang sudah tahu bahwa aku tidak terlalu suka dengan film-film yang dibuat kemudian. Waktu itu aku mendukung setiap film demi Arnold karena dia teman dekat. Kami telah berteman sejak 33 tahun lalu, dan aku selalu mendukung serta tidak pernah (menanggapi) terlalu negatif. Tapi mereka tidak bekerja denganku karena beragam alasan," ujar James.Proyek film terbaru James, Avatar 2, akan memulai tahap produksi pada September mendatang. Sekuel ini dijadwalkan rilis pada akhir 2020.(ELG)