Johnny Depp Perankan Kreator Antivirus McAfee

Metrotvnews.com, Jakarta: Johnny Depp akan berperan dalam film King of the Jungle, komedi hitam yang mengangkat kisah nyata John McAfee, kreator konten antivirus McAfee. Film akan diarahkan Glenn Ficarra dan John Requa dari naskah yang ditulis Scott Alexander dan Larry Karaszewski.



Dilansir Aceshowbiz, proyek ini diadaptasi dari artikel Joshua Davis bertajuk John McAfee's Last Stand yang pernah dimuat di majalah Wired. Artikel tersebut menyoroti kehidupan McAfee yang menjual seluruh asetnya dan pindah ke hutan di Belize.

McAfee merupakan tokoh kontroversial yang pernah tersangkut kasus pembunuhan dan terjerat narkotika.King of the Jungle menambah daftar panjang karakter yang dibawakan Depp. Pada 26 Mei mendatang, ia akan kembali sebagai Kapten Jack Sparrow di Pirates of the Carribean 5. Selanjutnya, ia akan berperan di film yang diadaptasi dari novel Agatha Christy, Murder on the Orient Express dan drama pembunuhan LAbyrinth.Film-film mendatang Depp termasuk The Libertine dan The Invisible Man dimana ia berperan sebagai tokoh utama.(DEV)