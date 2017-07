Pidi Baiq: Iqbal Bukan Dilan, Dia Hanya Pemeran

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejak nama Iqbal resmi diumumkan sebagai pemeran Dilan, akun media sosial Pidi Baiq terus dibanjiri komentar warganet. Para penggemar novel Dilan yang ditulis Pidi seolah 'terbelah.' Ada yang setuju dengan dipilihnya Iqbal, tapi ada juga yang kecewa dengan terpilihnya personel CJR itu.



Proses pencarian pemeran Dilan di film terbilang memakan waktu panjang. Terlepas dari pro dan kontra, Iqbal akhirnya yang disepakati memerankan Dilan.



"Iqbal bukan Dilan, itu pasti. Iqbal hanya pemeran Dilan yang harus nurut pada arahanku, bagaimana harus bicara, bagaimana harus bersikap, dll," tulis Pidi menjawab menanggapi pro-kontra Iqbal jadi Dilan.



"Ada lebih dari 50 lebih orang yang disodorkan ke saya untuk menjadi pemeran Dilan. Bayangkan saya seperti memilih jodoh. Kalau hasil casting belum ada yang cocok, kamu juga pasti tahu apa yang harus kamu lakukan," kicaunya lagi.



Pidi menampik penunjukkan Iqbal semata karena popularitas artis yang memulai karier di dunia tarik suara itu sehingga akan menjaring banyak penonton.



"Apakah kamu percaya hal-hal seperti itu bisa mempengaruhiku? Saya akan malu pada diri saya kalau semata karena alasan itu (Iqbal punya banyak penggemar)," kata Pidi.



Selain soal ditunjuknya Iqbal sebagai Dilan, Pidi juga menjawab pertanyaan mengenai keputusannya setuju novel Dilan diangkat ke layar lebar. Banyak penggemar Pidi yang sebenarnya lebih suka Dilan 'bersemayam' saja di dalam novel tanpa harus diadaptasi ke film.



"Kenapa Dilan harus difilmkan? bukannya lebih bagus kita tenggelam dengan imajinasi sendiri?" tanya pemilik akun @renisaputri01.



"Imaginasi harus dibimbing, biar enggak ngelantur ke mana-mana," jawab Pidi.



Film Dilan akan memulai syuting akhir bulan Juli 2017. Film ini disutradarai oleh Fajar Bustomi yang baru saja menggarap film Surat Kecil Untuk Tuhan.





(ELG)