Chelsea Islan Perdalam Kemampuan Main Biola Demi Peran di Ayat-Ayat Cinta 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Chelsea Islan akan berperan sebagai Keira di film Ayat-Ayat Cinta 2, mahasiswa sekaligus seniman jalanan yang mahir bermain biola. Untuk mendukung perannya, aktris yang pernah masuk nominasi Pemeran Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 2015 ini akan memperdalam kemampuannya dalam bermain alat musik gesek itu.



"Aku kebetulan bisa main biola. Waktu SMP pernah main biola untuk mengiringi paduan suara. Untuk peran di film ini, aku akan perdalam lagi supaya peranku maksimal," ujar dara kelahiran Amerika Serikat, 5 Juni 1995 ini saat ditemui di MD Place, Senin (8/5/2017).

Dalam hal ini, Chelsea juga akan dibantu Tya Subiakto , komposer yang kerap menangani soundtrack film.Peran sebagai seniman menjadi pertimbangan utama bagi Chelsea untuk menerima tawaran bermain di film ini, selain karena ia merupakan penggemar dari novel Ayat-Ayat Cinta."Aku suka karakternya. Beda dari peran-peran aku di film-film sebelumnya. Selain itu yang membuat aku tertarik menerima karena aku penggemar novel dan film pertamanya. Pemain-pemainnya idola aku," tambah Chelsea.Berbeda dari film terdahulu, kursi sutradara untuk film kedua tak lagi diisi Hanung Bramantyo. Posisinya digantikan oleh Guntur Soeharjanto. Alim Sudio dan Ivan Ismail didapuk sebagai penulis skenario.Selain Chelsea, Fedi Nuril dipastikan kembali bermain sebagai Fahri. Sejauh ini, pihak MD Entertainment selaku rumah produksi belum mau membuka apakah Rianti Cartwright atau Carissa Putri kembali memerankan karakternya atau tidak. Namun, mereka memastikan akan ada dua aktris baru yang masih dirahasiakan namanya bakal ikut terlibat.Ayat-Ayat Cinta yang dirilis pada 2008 berhasil mendulang sukses. Kelanjutan cerita film ini masih diangkat dari cerita novel karya Habibburachman El Shirazy. Kisah dalam sekuel menyoroti kehidupan Fahri (Fedi Nuril) saat kuliah di Jerman hingga mengajar di Oxford. Film ini dijadwalkan tayang pada Desember 2017.(DEV)