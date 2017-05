Penjahat Ini Kemungkinan Kembali di Guardian of the Galaxy Vol. 3

Metrotvnews.com, Jakarta: Di saat Guardian of the Galaxy Vol 2 masih berjaya di bioskop, bocoran baru terkait edisi berikutnya terungkap. James Gunn selaku sutradara mengungkap rencana untuk menghadirkan kembali salah satu penjahat di episode ke-3.



"Saya berencana membawa Elizabeth Debicki kembali," ujarnya kepada IDN.

"Dia salah satu aktris favorit yang pernah saya tangani. Untuk film ini saya berpikir (akan menggunakan) antara dia (Debicki), Pom Klementieff, dan Chris Sullivan. Mereka tiga aktor terbaik yang pernah bekerjasama dengan saya. Saya ingin sekali bekerja dengan mereka lagi," tambah Gunn.Debicki memerankan Ayesha, pemimpin ras Sovereign. Pada versi komik, Ayesha memiliki banyak nama seperti Her, Ayesha, Kismet, J’Ridia Starduster, dan Paragon. Sementara pada film, Ayesha menjadi musuh yang cukup berat untuk ditaklukan oleh Peter Quill dan kawan-kawan.Guardian of the Galaxy Vol. 2 pada minggu lalu berhasil memimpin box office. Film ini ini meraup USD145 juta dari 4.347 bioskop. Secara global, film yang menyoroti kembalinya Chris Pratt, Zoe Zaldana, Dave Bautista, dan Michael Rooker ini meraup pemasukan total USD427 juta sejauh ini.(DEV)