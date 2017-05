Sutradara Serial Sherlock Dilirik untuk Garap Film Bond 25

Metrotvnews.com, Jakarta: Paul McGuigan, sutradara beberapa episode serial TV Sherlock, dilirik oleh dua produser EON untuk menjadi sutradara film James Bond ke-25. EON Productions adalah rumah produksi pemilik waralaba film James Bond.



Kedua produser EON Michael Wilson dan Barbara Broccoli, seperti dikutip dari Indiewire, terkesan atas penyutradaraan McGuigan di film Stars Don't Die in Liverpool yang akan rilis tahun ini. Film tersebut juga melibatkan Barbara sebagai produser di bawah bendera EON.

McGuigan adalah sutradara film dan TV asal Skotlandia kelahiran 1963. Setelah film pertama The Acid House (1998), dia menyutradarai beberapa film seperti Lucky Number Slevin (2006) dan Push (2009).Untuk Bond 25, skenario kembali dipercayakan kepada Neal Purvis dan Robert Wade. Keduanya telah menulis cerita untuk enam film terakhir James Bond, dari The World is Not Enough (1999) hingga Spectre (2015).Selain itu belum banyak informasi lain seputar proyek Bond 25, termasuk kepastian siapa pemeran James Bond.Kandidat terkuat adalah Daniel Craig, yang telah berakting dalam empat film sebelumnya. Seperti dilansir dari The Independent, Daniel dan Barbara dikabarkan tengah membicarakan soal naskah.(ELG)