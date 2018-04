Alasan Natasha Rizki Tertarik Bintangi Film Assalamualaikum Calon Imam

Jakarta: Natasha Rizki menjelaskan alasan kenapa dirinya mau terlibat dalam film Assalamualaikum Calon Imam (ACI). Menurut Natasha, film yang diadaptasi dari novel laris di Wattpad itu memiliki plot unik yang berbeda dari film lainnya.



"Film ini juga jadi ajang dakwah juga melalui media, apalagi judulnya mahal banget menurut saya. Film ini bisa merepresentasikan muslimah-muslimah sekarang yang mungkin mau menikah muda," kata Natasha Rizki.

Assalamualaikum Calon Imam mengadaptasi novel laris berjudul sama karya Ima Madaniah. Selain Natasha, film ini dibintangi Miller Khan, Andi Arsyil, Defwita Zumara, Keke Suryo, dr. Debby Vinski dan lainnya."Film ini bisa memberikan pandangan gimana sih pernikahan itu baik dari sudut pandang perempuan atau laki-laki dan memberi pesan supaya kita bisa jadi pribadi yang ikhlas baik itu sebagai istri, ibu dan seorang wanita. Semoga film ini bisa memberikan pandangan tidak hanya dari perempuan saja tapi juga laki-laki dalam mencari jodoh," paparnya.Oka Aurora selaku penulis skenario mengaku punya perlakuan khusus ketika diminta membuat naskah. Oka sadar, tidak semua apa yang ada di novel bisa dituangkan ke dalam film yang disutradarai Findo Purbowo ini."Saya pikir ketika mau adaptasi novel ke film enggak mungkin semuanya dimasukan. Harus mencari benang merahnya dan pesan besar cinta itu harus karena Allah, memilih pun karena Allah. Itu yang ingin kami sampaikan ke penonton. Saya yakin sekali film ini tidak menggurui siapapun tapi bisa menginspirasi penonton," ujar Oka.Film Assalamualaikum Calon Imam akan tayang di bioskop pada 9 Mei 2018.(ELG)