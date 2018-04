Film The Gift Garapan Hanung Bramantyo akan Dirilis di Bioskop

Jakarta: The Gift, film drama garapan sutradara Hanung Bramantyo bersama Seven Sunday Films telah dirilis perdana di Jogja-NETPAC Asian Film Festival pada awal Desember 2017 lalu. Kini film ini siap dirilis di bioskop dalam waktu dekat.



The Gift dibintangi oleh Ayushita, Reza Rahadian, Dion Wiyoko, dan Christine Hakim. Ini menjadi kolaborasi pertama Ayushita dan Reza sebagai pasangan tokoh setelah hanya satu layar di film Kartini (2017).

Kisahnya mengikuti Tiana (Ayushita), seorang novelis yang memprotes Harun (Reza), pemilik kontrakan yang membunyikan musik terlalu keras. Ternyata Harun tuna netra yang memilih menutup diri dari dunia luar dan bergeming dalam kesendirian.Seiring perjalanan waktu, Harun yang keras kepala dan satir membuka diri. Kedekatan mereka berujung rasa cinta satu sama lain. Kejadian demi kejadian yang tak terduga terjadi pada mereka, seolah mengantarkan ke perjalanan pengorbanan dan keterbatasan manusia.Film cerita panjang ini merupakan produksi pertama Seven Sunday Films, setelah 10 tahun fokus ke iklan audio video. Ide cerita datang dari produser Anirudhya Mitra dan dikembangkan Hanung bersama penulis naskah Ifan Ismail. Pasangan Rodney L Vincent dan Ajeng Vincent juga menjadi produser.Sejumlah aktor lain di antaranya Anisa Hertami, Renaldy Zulkarnaen, Roekman Rosadi, Romaria Simbolon, dan Tuminten. Syuting mengambil lokasi Yogyakarta dan Italia.The Gift dijadwalkan tayang mulai Kamis, 24 Mei 2018, sepekan setelah puasa Ramadhan dimulai.(ELG)