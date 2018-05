Deadpool 2 Tembus Rekor Film Dewasa Terlaris

California: Film superhero dewasa Deadpool 2 telah diputar di bioskop AS dan Kanada sejak Jumat, 18 Mei 2018. Dalam satu hari pertama di lingkup domestik itu, Deadpool 2 meraup pemasukan kotor USD53,3 juta atau sekitar Rp753,7 miliar dari 4.349 layar.



Menurut data Box Office Mojo, capaian tersebut membuat filmnya menembus rekor sebagai film dewasa terlaris pada hari Jumat atau hari pertama untuk lingkup domestik AS-Kanada. Motion Picture Association of America (MPAA) memang memberi rating R atau Restricted (17+) bagi film rilisan 20th Century Fox ini. Lembaga Sensor Film memberi batasan lebih atas lagi, yaitu 21+ untuk bioskop Indonesia.

Capaian ini juga memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh film horor It dari Warner Bros. Pada hari pertama di AS-Kanada, pemasukan kotor It mencapai USD50,4 juta atau sekitar Rp713 miliar dari 4.103 layar.Jika dibandingkan dengan film-film lain tanpa batasan kategori, Deadpool 2 berada di peringkat ke-29 dalam daftar film terlaris pada hari pertama. Sebanyak 28 judul di posisi atasnya adalah film-film dengan kategori PG-13 (13+) atau PG (bimbingan orang tua).Judul-judul itu antara lain film superhero Marvel-Disney dan Warner Bros, Star Wars, The Hunger Games, Jurassic World, The Twilight, Fast & Furious, Pirates of Carribean, serta film dongeng Disney seperti Finding Dory, dan Beauty and the Beast.Untuk pasar Indonesia, Deadpool 2 telah dirilis lebih dulu, yaitu Selasa, 15 Mei 2018 sebelum masa puasa Ramadhan dimulai.(DEV)