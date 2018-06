Sandra Bullock Enggan Terima Adegan Bercinta dalam Film

Jakarta: Aktris Sandra Bullock mengungkapkan dirinya enggan melakukan adegan seks saat terlibat proyek film. Ia dikabarkan memiliki poin penting dalam perjanjian kontrak kerja yakni menolak untuk beradegan seks.



Ia bahkan sudah tidak tertarik bagaimana gambar terbaiknya saat melakukan syuting di kamar tidur.

"Aku bukan tipe orang yang akan mengatakan, 'Aku akan merekam diriku dalam adegan seks karena aku akan terlihat menarik!'" ungkap bintang film Ocean's 8 itu kepada majalah The Sunday Times.

"Aku tidak ingin tahu angle terbaikku, tidak ingin tahu, tidak ingin mendengarnya. Aku tidak ingin melakukannya," lanjut Bullock.

Sebagai aktris, Sandra Bullock memilih tidak mengambil peran yang kurang menyenangkan (seperti terlibat adegan seks) dan beralih meningkatkan kemampuan melakukan humor untuk kesuksesan filmnya.

"Aku selalu mengatakan, 'Apa bisa narasi adegan bukan tentang perempuan yang mendapatkan seorang pria? Jika ada adegan romantis, apa boleh dibuat tampak lucu? Komedi selalu menjadi andalanku (daripada adegan seks). Itulah cara aku bertahan. Aman, karena aku yang mengaturnya," kata aktris berusia 53 tahun itu.Beberapa film terlaris yang pernah melibatkan dirinya antara lain Speed, While You Were Sleeping, Miss Congeniality dan The Blind Side. Berkat perannya dalam The Blind Side, Bullock memenangkan trofi Academy Award kategori aktris terbaik.(ASA)