Terinspirasi Benedict Cumberbatch, Josh Brolin Terima Tawaran Peran Infinity War

California: Josh Brolin mengakui bahwa menjadi Thanos dalam film Avengers: Infinity War adalah pengalaman akting fenomenal karena dia melewati proses produksi yang tidak biasa, termasuk teknik motion capture untuk menangkap ekspresi wajah dan gerakan tubuh secara digital.



Bagi Josh, pengalaman ini tak bisa lepas dari performa Benedict Cumberbatch dalam film The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013), yang menginspirasi dia untuk menerima tawaran peran menjadi Thanos.



"Aku melihat Benedict Cumberbatch melakukan (akting mo-cap), yang aku pikir untuk The Hobbit," kata Josh dalam wawancara terbaru dengan SiriusXM.



"Aku melihatnya di YouTube, ketika aku sedang memutuskan apakah aku ingin peran itu (Thanos) atau tidak, dan dia (Benedict) memakai baju mo-cap ini dan berada di suatu gudang besar. Dia merayap seperti ular, menjentikkan lidah dan melakukan penampilan luar biasa," lanjutnya.



Dalam Desolation of Smaug dan dua film The Hobbit lain, Benedict terlibat sebagai aktor pengisi suara dan gerakan untuk Smaug, tokoh naga besar penjaga gunung emas. Selain itu, dia juga mengisi suara dan gerakan tokoh penyihir Necromancer.



"Aku melihat itu dan seperti, oke, itulah ambang standarnya. Ini bukan omong kosong, ini adalah sesuatu yang harus kau dalami: keyakinan, rasa malu, dan semacamnya. Lalu aku memutuskan, oke," tukas Josh.



Josh Brolin adalah pria kelahiran Amerika 1968. Dia menjadi aktor film dan tv profesional sejak 1985. Tahun ini, dia muncul dalam empat film cerita panjang, yaitu The Legacy of a Whitetail Deer Hunter (Netflix), Avengers: Infinity War, Deadpool 2, dan Sicario: Day of the Soldado.





