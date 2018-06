Robert Pattinson Adu Peran dengan Putri Johnny Depp di Film Adaptasi Karya Shakespeare

Jakarta: Aktor Robert Pattinson bersama Timothee Chalamet, Lily-Rose Depp, Joel Edgerton, Sean Harris, dan Ben Madhelson akan beradu peran dalam film terbaru Netflix berjudul The King. Film ini mengadaptasi karya William Shakespeare, Henry IV (Part I & II) dan Henry V.



Pangeran Hal, calon penyandang gelar Raja Henry V, adalah pemuda 'memalukan' yang akan mewarisi mahkota kerajaan. Ia perlu banyak belajar bagaimana menjadi seorang raja sesungguhnya, ditemani sahabatnya, Falstaff.

Latar cerita mengambil sejarah pertempuran Inggris dan Prancis yang dikenal sebagai Battle of Agincourt (1415) bagian dari perang ratusan tahun (Hundred Years War) antar kedua negara.Timothee berperan sebagai Pangeran Hal, sementara Falstaff diperankan Joel Edgerton.Pattinson mengambil peran Pangeran Prancis The Dauphin, Lily-Rose yang merupakan anak dari Johnny Depp tampil sebagai Putri Prancis Catherine, Mandelsohn sebagai Raja Henry IV, dan Harris sebagai tentara bernama William.Aktor film Dunkirk, Tom Glynn-Carney dan Thomasin Harcourt McKenzie ikut mengambil peran dalam film ini.Film The King disutradarai David Michod yang memimpin proyek film War Machine di Netflix. Naskah ditulis Joel Edgerton. Michod dan Edgerton ikut berperan sebagai produser bersama Plan B dan Liz Watts.Film ini mulai diproduksi 1 Juni 2018 di Inggris.(ELG)