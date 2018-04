Pertama Kali, Arab Saudi akan Bergabung ke Festival Film Cannes

Sabtu, 13 May 2017 09:58

Film pendek karya anak bangsa bertajuk 'Prenjak' berhasil menang di Festival The Cannes. Sutradara Wregas Bhatuneja mencer…

Senin, 23 May 2016 17:33

Jumat, 20 May 2016 16:40

Film pendek garapan sutradara Wregas Bhanuteja yang berjudul Prenjak / In The Year of Monkey, berhasil mendapat penghargaan Film P…