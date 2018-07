Kisah Penyelamatan Gua Thailand Diperebutkan Dua Studio Film

Chiang Rai: Kisah penyelamatan pelatih dan 12 anak tim sepakbola Wild Boars dari Gua Tham Luang telah mencuri perhatian dunia. Kisah ini juga menjadi komoditi baru di industri film Hollywood karena hingga kini, sudah ada setidaknya dua proyek film adaptasi berbeda.



Menurut laporan Variety, pihak pertama yang tertarik dan mulai bergerak adalah Pure Flix Entertainment, studio pembuat film-film keluarga yang berbasis di Arizona. Rencana ini diumumkan oleh Michael Scott dari Pure Flix pada Selasa, 10 Juli 2018 di lokasi kejadian.

I refuse to let Hollywood #whitewashout the Thai Cave rescue story! No way. Not on our watch. That won’t happen or we’ll give them hell. There’s a beautiful story abt human beings saving other human beings. So anyone thinking abt the story better approach it right & respectfully.