Sebelum Iblis Menjemput Ikut Kompetisi Film Bergengsi di Spanyol

Jakarta: Sebelum Iblis Menjemput, film karya sutradara Timo Tjahjanto disambut baik di Malaysia. Timo bersama dua aktor utama Sebelum Iblis Menjemput, Chelsea Islan dan Pevita Pearce menghadiri premiere di MmCineplex Demansara The Curve Kuala Lumpur pada Kamis, 13 September 2018.



Sebelum Iblis Menjemput menjadi karya pertama Timo Tjahjanto yang tayang di Malaysia. "Saya harap penonton di Malaysia bisa menikmati karya saya di film Sebelum Iblis Menjemput. Senang sekali rasanya bisa berada di sini, dan saya berterima kasih pada Chelsea dan Pevita mau bergabung di film ini. Akting mereka luar biasa, saya harap kalian menyukai film ini," kata Timo dalam keterangan tertulis.

Sebelum Iblis Menjemput hadir dalam gala premiere di Malaysia. (Dok. Sky Media)Film Sebelum Iblis Menjemput siap ditayangkan di Malaysia pada 20 September 2018. Sebelum tayang di Malaysia, Sebelum Iblis Menjemput sukses menjadi box office di negeri sendiri.Setelah Malaysia, film dengan judul internasional May The Devil Take You akan diputar dalam festival film Eropa bergengsi SITGES - International Fantastic Film Festival of Catalonia 2018. Ini sekaligus menjadi pemutaran perdana Sebelum Iblis Menjemput di Spanyol.Sebelum Iblis Menjemput ikut berkompetisi dalam kategori Midnight XTreme, kategori khusus film bergenre horor, thriller dan fantasi untuk memperebutkan penghargaan The Best Independent Horror.Chelsea Islan dan Pevita di gala premiere Sebelum Iblis Menjemput di Malaysia. (Dok. Sky Media)SITGES Film Festival dijadwalkan pada 4-14 Oktober 2018 di Catalonia, Spanyol. Festival bergengsi ini sudah diadakan selama 51 tahun. Dalam perhelatan ini, turut hadir asosiasi produser yang tergabung dalam International Federation of Film Producers Association (IFFPA) dengan dihadiri 800 media terakreditasi.SITGES Film Festival menajdi festival film keempat yang diikuti Sebelum Iblis Menjemput. Tiga festival lain yaitu L'Etrange Festival Paris (5-16 September 2018), Fantastic Festival di Amerika Serikat (20-27 September 2018) dan BFI London Film Festival (10-21 Oktober 2018).(ELG)