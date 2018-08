Train to Busan Ada Kemungkinan Dibuat Sekuelnya

Seoul: Train to Busan, film thriller zombie dari Korea Selatan, dikabarkan punya peluang untuk berlanjut dengan proyek film sekuel. Proyek ini masih dalam tahap sangat awal dan diberi judul sementara Peninsula atau semenanjung.



Menurut laporan AllKPop, rencana ini diungkap oleh perwakilan sutradara Yeon Sang-ho pada Senin, 13 Agustus 2018. Menurut pihak Yeon Sang-ho, kisah film akan mengikuti wabah zombie seperti tampak dalam Train to Busan dan Seoul Station. Namun latarnya akan melebar ke seluruh semenanjung Korea.

"Kami punya rencana untuk mulai syuting pada semester pertama tahun depan. Kami masih belum memilih aktor manapun, jadi kami masih menyiapkan begitu banyak hal," kata sumber tersebut.Sumber ini juga menyebut bahwa sutradara Yeon Sang Ho tidak berencana membawa para pemain lama untuk bergabung kembali.Train to Busan dirilis pada 2016 oleh Next Entertainment World dan menjadi film lokal terlaris kedelapan di Korea Selatan. Total pemasukan box office adalah KRW93,18 juta atau sekitar Rp1,19 triliun.Train to Busan disebut-sebut sebagai film zombie terbaik. Kisahnya mengikuti ayah dan anak, bersama sejumlah penumpang kereta, yang harus bertahan hidup dari serangan zombie yang bisa melompat dan berlari. Film animasi prekuelnya, Seoul Station, dirilis sebulan setelah film pertama.(DEV)