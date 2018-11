Tiga Hari Tayang, Film Bohemian Rhapsody Tembus Pendapatan Rp1,8 Triliun

California: Bohemian Rhapsody dari 20th Century Fox unggul di box office akhir pekan terakhir, melebihi capaian film besar terbaru lain seperti The Nutcracker and the Four Realms. Selama tiga hari tayang (2-4 November 2018), film biografi musik ini meraup pendapatan kotor USD122,5 juta atau sekitar Rp1,83 triliun.



Menurut data comScore dan Box Office Mojo, capaian tersebut didapat dari pasar domestik AS-Kanada sebanyak USD50 juta dan pasar internasional sebanyak USD72,5 juta. Total pendapatan sejak dirilis bertahap mulai 24 Oktober di sejumlah negara adalah USD141,7 juta atau Rp2,12 triliun.

The Nutcracker And The Four Realms dari Walt Disney, yang juga baru saja dirilis, telah mencapai angka USD58,5 juta atau Rp875,94 miliar. Sebanyak USD20 juta dari pasar domestik dan USD38,5 juta dari internasional.Sementara itu, Halloween (Universal), A Star is Born (Warner Bros), dan Venom (Sony) telah memasuki akhir pekan ketiga dan kelima tayang dan masih berada di lima besar box office. Selama akhir pekan (2-4 November), ketiga film ini menambah angka USD23,45 juta hingga USD29,3 juta dari lingkup global.Total pendapatan Venom sendiri telah mencapai USD198,66 juta di lingkup domestik dan USD541,56 secara keseluruhan. Dari domestik, khusus untuk film-film adaptasi komik Marvel , Venom berada di peringkat ke-29 terlaris, melebihi Thor (2011) dan Ant-Man (2015).(ASA)