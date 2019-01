Marvel Pastikan Guardians of the Galaxy Vol. 3 Tetap Dibikin

California: Bos Marvel Studios, Kevin Feige, memastikan bahwa proyek film sekuel Guardians of the Galaxy Vol. 3 akan tetap berjalan setelah pemecatan James Gunn sebagai sutradara dan penulis. Penggemar diminta bersabar menunggu jadwal perilisan dan informasi lainnya.



Kabar ini diungkap Kevin dalam wawancara dengan MTV News ketika datang ke seremoni penghargaan Golden Globe Awards 2019 di AS akhir pekan lalu.

"Guardians akan ada. Kapan, di mana, bagaimana? Nanti dulu," kata Kevin.Sebelumnya, Kevin sempat menyatakan pujian terhadap James Gunn dan film-film komik DC sebagai waralaba film superhero pesaing Marvel. Dia mengaku sangat menikmati ketika menonton Aquaman."Aku menonton Aquaman tadi malam dan aku sangat, sangat menikmati. Aku tidak melihat sebuah persaingan. Aku melihat hal-hal keren dibuat. Satu hal yang kalian harus tahu tentang James Gunn, dia bikin sesuatu yang keren," ungkap Kevin.James Gunn dikeluarkan dari proyek film Guardians oleh Walt Disney pada Juli 2018 terkait kasus kicauan di media sosial. Jadwal produksi, yang seharusnya dimulai pada awal 2019, ditunda hingga waktu yang belum ditentukan secara resmi.Setelah keluar, James direkrut oleh DC Films untuk menyutradarai film Suicide Squad 2. Film sebelumnya digarap David Ayer bersama pemain Margot Robbie, Jared Letto, Will Smith, Viola Davis, dan Joel Kinnaman. Suicide Squad 2 dijadwalkan rilis pada 2020.(ASA)