10 Film Keluarga untuk Liburan Natal 2018

Jakarta: Hari Raya Natal dan akhir tahun mungkin menjadi momen kumpul yang lebih hangat bersama keluarga. Dalam momen ini, barangkali ada waktu senggang yang hendak dihabiskan dengan menonton film.



Bagi yang sedang mencari referensi, Medcom.id memberikan rekomendasi 10 film drama yang bisa dinikmati bersama keluarga maupun sendiri. Film-film ini punya beragam kisah tentang relasi manusia dengan sesama atau manusia dengan makhluk hidup dan alam.

Berikut rangkumannya.Film animasi adaptasi novel ini berkisah tentang Parvana, gadis 11 tahun yang tinggal di Afghanistan era kekuasaan Taliban. Suatu hari, ayahnya ditangkap paksa karena salah paham. Demi membantu kebutuhan keluarga, Parvana memotong pendek rambutnya dan berdandan seperti lelaki karena di sana, perempuan dilarang bepergian sendiri.Begitu bisa bekerja bersama kawannya, Parvana menemukan dunia baru yang lebih bebas tetapi berbahaya. Dia juga hendak mencari sang ayah demi menyatukan lagi keluarganya.Film animasi Tiongkok ini dikembangkan oleh Liang Xuan dan Zhang Chun selama 12 tahun sejak mereka merilis film pendek berjudul sama. Kisahnya mengikuti Chun, gadis dari dunia bawah laut yang berisi makhluk pengatur ombak serta perubahan musim.Saat menginjak usia 16 dan menjelajah dunia manusia dalam wujud lumba-lumba, Chun ditolong oleh seorang lelaki yang harus mengorbankan nyawa. Tergerak karena balas budi, Chun berjuang untuk menghidupkan lagi bocah itu dan menghadapi bahaya yang mengancam.Fabel ini berkisah tentang ikan giru bernama Marlin dan anaknya bernama Nemo yang tinggal di lautan. Marlin yang super protektif melarang Nemo bepergian jauh karena faktor keamanan, tetapi Nemo nekad bertualang ke lautan terbuka. Dia tertangkap kapal manusia dan dikirim ke kantor seorang dokter gigi di Sydney.Marlin pun berkelana menyusuri lautan untuk mencari dan menyelamatkan anaknya. Bersama ikan dori bernama Dory, mereka menghadapi berbagai bahaya untuk mencapai pelabuhan Sydney. Sementara itu, Nemo dan beberapa hewan laut mencari siasat untuk kabur dari akuarium dokter gigi.Fabel ini mengambil latar pemukiman penguin di Antartika, di mana penguin "normal" adalah yang bisa bernyanyi dengan suara merdu. Namun Mumble terlahir dengan suara yang jauh dari merdu. Kendati kakinya lincah dan bisa menari, dia tetap dipandang aneh. Sahabatnya sejak kecil, yang bersuara merdu, juga mulai terganggu.Mumble pergi dari rumah dan bertemu sekawanan penguin jenis lain, yang kagum dengan kemampuan menarik Mumble. Setelah bertemu dengan penguin bijaksana dan berkelana hingga jauh, Mumble menyadari bahwa dia tetap bisa punya peran positif dengan menjadi diri sendiri meski berbeda.Ini adalah adaptasi terbaru garapan sutradara Andy Serkis atas kisah klasik All the Mowgli Stories. Seorang bayi manusia, yang kemudian diberi nama Mowgli, ditemukan dan dibesarkan oleh kawanan serigala di hutan India. Setelah belajar hidup di hutan, Mowgli diterima oleh para hewan, kecuali seekor harimau yang tidak suka manusia.Suatu hari, Mowgli menemukan satu pemukiman manusia dan bergabung kembali dengan mereka. Namun bahaya mengancam keluarga hewannya di hutan. Mowgli pun berhadapan dengan kelompok manusia berbahaya.Gadis muda bernama Lilo bertemu dengan makhluk asing mirip anjing, yang kemudian dia pelihara dan beri nama Stitch. Rupanya, Stitch adalah hasil eksperimen genetik yang kabur dari planet lain dan jatuh ke Bumi.Lewat Lilo, Stitch hendak berlindung dari kejaran alien yang dikirim untuk menangkapnya. Stitch, yang tidak punya keluarga dan tujuan hidup, juga mulai menemukan dirinya dan memahami makna keluarga.Fabel ini berkisah soal pembangunan rumah manusia yang mengancam habitat hewan. Kura-kura bernama Verne dan sejumlah hewan hutan bangun setelah hibernasi panjang. Mereka kaget lantaran kini sudah ada tembok hijau pembatas tinggi yang memisahkan hutan dengan penduduk.Seekor rakun bernama RJ mengajari mereka cara mengambil makanan dari kota. Namun tatkala sedang membongkar makanan langsung dari rumah manusia, RJ dan kawan-kawan ketahuan seorang perempuan. Manusia ini langsung melaporkan ke pembasmi hewan untuk memburu mereka.Film ini merupakan adaptasi bebas atas karakter Peter Pan dan Kapten Hook dalam kisah Peter and Wendy, tetapi dengan latar cerita masa lalu Peter. Peter adalah remaja yatim piatu penghuni panti asuhan London yang suram.Suatu ketika, Peter menemukan dirinya berada di dunia fantasi Neverland. Dia bertemu kawan baru James Hook dan Tiger Lily. Mereka bertiga harus bekerja sama untuk menyelamatkan Neverland dari bajak laut kejam. Dalam perjalanan ini, Peter juga menemukan arah jalan hidupnya.Bertahun-tahun, seorang pemahat kayu menghibur anak-anak, termasuk anaknya, dengan dongeng tentang naga yang bersembunyi di dalam hutan. Bagi Grace anaknya, cerita itu berlebihan sampai dia bertemu Pete, bocah 10 tahun misterius yang tinggal bersama naga raksasa di hutan.Dari cerita Pete, Grace merasa naga itu sesua dengan deskripsi naga dalam dongeng ayahnya. Dia mulai mencari tahu lebih banyak mengenai Pete dan naga. Namun seorang pria melihat naga ini dan berusaha menangkapnya.Bumi pada akhir milenium ketiga telah menjadi dunia tak layak huni karena tanahnya dipenuhi limbah dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Koloni manusia telah pindah dan tinggal di pesawat luar angkasa beberapa ratus tahun sebelumnya. Mereka meninggalkan robot-robot pembersih Wall-E untuk mengepak sampah.Selama 700 tahun itu, hanya satu robot Wall-E tersisa, yang mana telah berkembang menjadi robot dengan kepribadian dan perasaan. Dia bertemu Eve, robot lain yang dikirim ke Bumi untuk misi pemindaian. Wall-E tertarik dengan Eve dan terlibat dalam petualangan baru tatkala mengikuti Eve melintasi angkasa.(ELG)