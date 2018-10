Jadwal Rilis Wonder Woman 2 Diundur hingga 2020

California: Film sekuel adaptasi komik supehero DC Wonder Woman punya jadwal tayang baru. Jika sebelumnya film ini direncanakan rilis 1 November 2019, jadwalnya diundur menjadi 5 Juni 2010.



Kabar ini diumumkan Gal Gadot, bintang utamanya, lewat media sosial pada Senin malam, 22 Oktober 2018.

"Sangat bersemangat untuk mengumumkan bahwa, karena perubahan lanskap, kami mampu meletakkan Wonder Woman kembali ke rumahnya yang tepat. 5 Juni 2020. Be there or be square!" kicau Gadot (@GalGadot).Dengan perubahan ini, Wonder Woman 2 punya momentum rilis yang sama dengan film pertama, yaitu musim panas. Wonder Woman garapan sutradara Patty Jenkins dirilis di bioskop pada akhir Mei 2017 dan berhasil mencapai performa baik secara komersial.Perubahan rencana ini juga disampaikan oleh Jeff Goldstein, salah satu bos Warner Bros, studio yang mengedarkan filmnya di AS-Kanada dan seluruh dunia. Jeff memberi pernyataan resmi kepada The Hollywood Reporter setelah kicauan Gadot beredar."Kami meraih sukses luar biasa ketika merilis film Wonder Woman pertama selama musim panas. Jadi ketika kami melihat kesempatan untuk memanfaatkan situasi kompetitif itu, kami melakukannya. Rencana ini membuat filmnya berada di tempat seharusnya," kata Jeff.Wonder Woman 2 kembali dibintangi oleh Gadot dan Chris Pine dengan sutradara Patty Jenkins. Kristen Wiig bergabung sebagai pemeran tokoh antagonis utama. Lalu juga ada Pedro Pascal yang juga punya peran sentral.Film sebelumnya, Wonder Woman, mencapai sukses komersial besar saat beredar di bioskop puluhan negara pertengahan tahun lalu. Menurut catatan Box Office Mojo, total pendapatan kotornya mencapai USD821,84 juta atau sekitar Rp12,49 triliun.(ELG)